Portugal está a escapar ao atual pico de falências na União Europeia, revelou quinta-feira o Eurostat, a autoridade estatística europeia: é o quinto país com menos registos de empresas que declararam ter de encerrar nos 27 estados-membros. Espanha, pelo contrário, lidera este índice infeliz, com quase três vezes mais falências do que a média europeia – e sete vezes mais do que Portugal!









