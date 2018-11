Pausa após jogo com o Tondela será muito bem recebida na Luz.

Estão agitadas as águas por onde, por estes dias, navega a nau do Benfica. A sua equipa de futebol não ganha há quatro jogos de forma consecutiva e isso é motivo mais do que suficiente para provocar uma tempestade. Cujas consequências são sempre imprevisíveis. Rui Vitória passa nesta altura pelo pior ...