A Aliança do Hotel Altis já conheceu melhores dias. O primeiro motivo para a desativação daquela cordialidade entre Sporting e FC Porto prende-se com o colapso competitivo do Benfica que não ganha nada vai para três anos. A última vez que os da Luz subiram a um palanque aconteceu numa noite de agosto de 2019 na discussão da Supertaça com o Sporting.