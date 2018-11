Os místicos do nosso tempo têm de ter os olhos salpicados de pó.

Ter de escrever periodicamente traz uma grande exigência: pôr os olhos no chão. Os grandes místicos podiam passar a vida a olhar para o céu e só de Deus falar. Os místicos do nosso tempo têm de ter os olhos salpicados de pó para desejarem ver com clareza o céu. Dizemos em linguagem mais nossa ...