Na rubrica ‘Deus e o Diabo’, Moniz confundiu superficialidade com o ritmo da "TV em movimento" e a condição de jornalista com a de dirigente do SLB.

1 - Não podia ter corrido pior. A nova rubrica de J. E. Moniz no ‘Jornal das 8’ (TVI) foi uma trapalhada. Bem no início, com a verificação de veracidade de afirmações políticas da semana. Mas, depois, veio o povo online, que só queria falar do Benfica. Tristeza. 2 - É o directo. ...