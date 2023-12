O avanço do populismo fascizante em vários Estados do mundo torna cada vez mais preocupante a nossa vida colectiva. Nos Países Baixos, Geert Wilders ganhou as eleições, mas ainda não sabe se poderá liderar o governo. Há quase 20 anos denunciei o seu ideário de extrema-direita, e ele, sempre com um aparelho de segurança a protegê-lo, saiu de cena.









