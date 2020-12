Há sítios a que as notícias teimam em voltar. A matança de meio milhar de animais, javalis e veados, que indignou até associações de caçadores portuguesas, teve lugar no sítio onde o alemão Thomas Harlan filmou a 23 de abril de 1975. O filme abre com o legítimo proprietário, o Duque de Lafões, a explicar para a câmara a vocação do terreno, a da silvicultura.