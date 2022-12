Primeiro, em 2012, numa festa socialista em Castelo de Paiva, marimbou-se para a ‘troika’, para os franceses e mais ainda para os alemães, ameaçando que “não pagamos a dívida” - e com a bravata se fez o político com fama de, dentro do PS, estar mais à esquerda do que a esquerda do PS.



Pedro Nuno Santos começou com Sócrates e transitou para Costa e com este aguentou, polémica após polémica, da TAP à trapalhada do novo aeroporto, passando pelos comboios vindos de Espanha e pelos negócios do pai.









