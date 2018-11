Porque vivemos longe os nossos encontros são espaçados, mas continuo a achar surpreendente que ao longo de tantos anos, cada vez que nos vemos o Arnaldo Barros me leva a recordar um personagem de Eça de Queiroz. No seu romance ‘A Relíquia’ retrata-nos o Dr. Margaride, "um homem corpulento e solene, já calvo, com ...