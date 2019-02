A lei deveria proibir e criminalizar a existência de relações familiares no Governo e nos gabinetes do Parlamento.

A recente remodelação governamental evidenciou e aumentou a teia de relações familiares existentes dentro do Governo da República, sobretudo com a ascensão de Mariana Vieira da Silva, filha do ministro do Trabalho, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. A verdade é que ...