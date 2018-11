O lado bom do mau humor

A arrumar, a fazer contas ou a organizar a agenda, o mau humor pode ajudar

Por Fernando Ilharco | 13:20

Muito boa gente acorda de mau humor, sem paciência, com cara de poucos amigos e demora algum tempo até estar bem. Pode haver razões para isso, mas muitas vezes não há; é assim mesmo, dali a uma meia hora passa. O mau humor matinal, no entanto, será sempre mau… ou às vezes pode ser bom? Estudos recentes vêm defender que o mau humor, nomeadamente o mau humor matinal, não tem de ser necessariamente negativo; pelo contrário, pode ser útil em determinadas tarefas.

Uma investigação da Universidade de Waterloo, no Canadá, defende que o mau humor pela manhã, quando não há paciência para grandes conversas e o cérebro tende a entender tudo com pouca simpatia… pode ser útil na execução de algumas tarefas do dia-a-dia; por exemplo, arrumações rápidas, contas domésticas do dia, etc.

O mau humor é um estado emocional, uma maneira de reagir, que modela a sensibilidade, a intensidade emocional e a duração das respostas emocionais. Ora esta reactividade emocional, o padrão emocional que modela o comportamento de cada um de nós, influencia as capacidades de análise e modela a maneira como pensamos.

A investigação que estamos a citar, através de questionários que avaliaram o estado de humor, a interacção social, a reactividade emocional, a memória de curto prazo e o desempenho em tarefas analíticas – contas, exercícios lógicos, etc., estudou cerca de 100 pessoas. Depois de traçado o perfil emocional de cada um dos participantes, os investigadores chegaram à conclusão que as pessoas com maior reactividade emocional têm, em geral, um desempenho melhor no dia-a-dia em tarefas de curto prazo quando estão de mau humor... Mas neste estudo as pessoas com níveis de reactividade emocionais mais baixos, ao contrário das anteriores, quando estavam de mau humor apresentaram um desempenho pior neste tipo de actividades.

A reactividade emocional varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. No dia-a-dia há vários tipos de tarefas. Muitas delas, o relacionamento com os outros ou a educação dos filhos, por exemplo, não têm prazo, prolongam-se no tempo. Outras, no entanto, são mais curtas e precisas, mas exigem concentração, uma boa gestão de tempo e uma boa capacidade para estabelecer prioridades, como por exemplo, organizar a agenda ou pagar as contas da casa. O mau humor, defende esta investigação, pode ajudar neste tipo de tarefas, aumentando o estado de alerta, o foco e, por isso, o desempenho. No entanto, em tarefas que exijam um trabalho mais original ou criativo, tanto em pessoas com alta como com baixa reactividade emocional, o mau humor é limitativo; não ajuda.

