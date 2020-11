O que fez Joshua Wong no Verão passado? Seja o que for que tenha feito, Joshua vai declarar-se culpado. Está acusado de se ter manifestado à porta do quartel general da polícia de Hong-Kong, cidade que a China, mais do que o Verão, quer sufocar. Joshua, 24 anos, não nega: se é disso que o acusam e de se opor às leis de segurança impostas pela China, declara-se culpado. Sem rede, corre todos os riscos.