Por este mundo fora existem mais de 5 mil milhões de telemóveis sem uso e várias são as operadoras que pretendem dinamizar uma espécie de mercado de usados. Portugal também.



O conceito quer incrementar a retoma desses aparelhos para recolocação no mercado ou, no mínimo, aproveitar valiosos componentes para reciclagem e fabrico de novos aparelhos, pois contêm materiais como ouro, prata e cobalto e, este último, por exemplo, suficiente para produzir 10 milhões de baterias para carros elétricos.









