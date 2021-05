As direitas portuguesas criaram o Movimento Europa e Liberdade (MEL) para ir discutindo o futuro. Em regra, têm sido discussões com muita ideologia, pouca capacidade política de entendimento, escassa estratégia, nenhum efeito prático. Este ano, a personalização sobrepôs-se a tudo.Se André Ventura embaraça Rui Rio, Passos Coelho pode pulverizar o líder do PSD. Basta um sinal com o dedo mindinho. Para começar, seria melhor que reduzissem a discussão a duas questões: a que foi inteligentemente lançada ontem por Cecília Meireles – afinal, o que quer a direita para o País -, e o MEL de Ventura junto do eleitorado.Sobre Ventura, já podiam ter percebido que, pior do que as críticas pela sua ‘normalização’, será excluí-lo, que não é uma solução típica da democracia e só lhe outorgará o prestigiante estatuto de vítima. Com o correspondente prémio eleitoral. Nisso, Rui Rio está certo. Convinha que o escutassem.