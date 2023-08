A nunciadas como as maiores buscas desde o início dos anos 1970, aconteceram no passado fim de semana no lago Ness, na Escócia, mobilizaram centenas de voluntários e tiveram como objetivo encontrar qualquer pista do fenómeno que tem alimentado ilusões ao longo das décadas. A operação foi feita com drones equipados com scanners térmicos, barcos com câmaras infravermelhas e um hidrofone, para tentar desvendar o mistério.









