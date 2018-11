Vemos um homem com 60 anos enfrentar o bando de facínoras.

No meio de um punhado de funcionários cobardes, cúmplices ou a cumprir ordens, um vulto emana, merecedor de admiração, nas arrepiantes imagens do ataque à Academia de Alcochete – Jorge Jesus.Já sabíamos que é um treinador de topo. Como pessoa, amigo do seu amigo e uma ótima companhia, principalmente ...