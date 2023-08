Era impossível não reparar no grupo ganês que subia apressado pela relva do Eduardo VII. O sol estava forte, mas não era por isso que traziam todos um ‘fulani’, o exuberante e tradicional chapéu usado pela tribo do mesmo nome, que Kendrick Lamar imortalizou em ‘All the Stars’. Na amálgama tribal que é a Jornada Mundial da Juventude, cada grupo ostenta o seu símbolo.









