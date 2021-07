O oposto de oposição

Com adversários como o PSD, o PS não precisa de aliados. Eis por que António Costa pôde desmontar a geringonça. Quem seguiu o debate sobre o estado da Nação não vai para férias descansado. Das pequenas oposições já pouco há a esperar. De Ventura a Catarina, cada qual cumpre o seu papel vicentino, sem rasgo nem golpe de asa.E o PSD? Sem Rio presente, por morte na família, coube a Adão Silva confirmar a desdita intelectual com que o partido de Sá Carneiro está assolado. Num discurso indigente, em que titubeou umas frases e tropeçou noutras, Adão Silva fugiu dos casos mais relevantes e recentes, sem agressividade nem foco. Mas o pior estava para chegar: descido da tribuna, Adão Silva foi interpelado pelo PS, que o confrontou com as verbas da proposta do PSD no âmbito da bazuca.