Putin tinha de fazer qualquer coisa para reagir aos desaires e críticas: A guerra arrasta-se; a marcha de Prigozhin sobre Moscovo mostrou a fraqueza do regime; dizer que foi culpa do Ocidente já não “cola”. Começou então por culpar e demitir uns quantos generais. As críticas continuaram. Passou aos bloguistas desalinhados: Igor Girkin, um dos seus antigos aliados e hoje crítico acérrimo, foi preso na sexta-feira.









