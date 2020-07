A TAP é uma empresa estratégica de Portugal que merece ser preservada. O valor para a economia portuguesa e para o País é superior ao que dizem os relatórios e contas da companhia.









O papel que a transportadora tem na ligação intercontinental entre a Europa, África, América do Sul e América do Norte é essencial. Muitos turistas passam por Portugal numa escala de viagem à Europa por causa da TAP. Os viajantes que aterram em aeroportos portugueses trazidos pela companhia e todos os empregos, diretos e indiretos, gerados em Portugal pela empresa, que garantem milhões ao Fisco em IRS, merecem o esforço da ajuda pública.

No entanto há que ser exigente com a gestão sob o controlo do Estado. O esforço requerido aos contribuintes tem de ser pago com rigor na gestão. Dificilmente a TAP voltará aos lucros nos tempos mais próximos, mas é imperioso que haja controlo nos custos e transparência. Também é importante que a transportadora não seja retalhada e reduzida de tal forma que fique sem capacidade de resposta. É imperioso que o bilhete da TAP não fique demasiado caro para os contribuintes.