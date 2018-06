Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O que ele fez por nós

Convém recordar ‘a vida de Brian’, filme dos Monty Python.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Permitiu a defesa do penálti que ele próprio conquistara e livrou-se de levar cartão vermelho num lance duvidoso.



Ao contrário das estrelas da rádio, Cristiano Ronaldo não foi morto pelo vídeo. Mais precisamente, por aqueles que o árbitro Enrique Cáceres viu.



Portugal só enfrentará o Uruguai no sábado graças à trivela de Quaresma. Mas em Sochi, onde Ronaldo marcou três à Espanha, tudo começa zero a zero.



Ontem não era a noite do melhor do Mundo, mas convém recordar ‘A Vida de Brian’, filme dos Monty Python, naquela cena em que os palestinianos perguntam: "O que é que os romanos fizeram por nós?"



Nada, concluem, a não ser as estradas, o aqueduto, os banhos públicos, a ordem nas ruas, o vinho...soa a algo familiar?