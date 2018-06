Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O rei pôs-se nu

BDC cavou sozinho o infortúnio. Depois é vitimização de uma mente egocêntrica.

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

Da assembleia do Sporting no passado sábado resultou com clareza a vontade dos sócios em destituir BdC.



Escrevi aqui, em 29 de Maio, que a resolução do problema do clube se cingia ao universo dos sócios e ao campo de acção da justiça. Invertendo a ordem, a justiça decidiu atempada e assertivamente o que se impôs decidir… até agora, e os sócios sentenciaram o afastamento do seu presidente com uns expressivos 71% de votos.



Durante semanas, um indivíduo a quem não se reconhece o mérito de qualquer acto, iniciativa ou atitude pelo desenvolvimento do país, da ciência, das artes ou da cultura, assumiu nefasta notoriedade remetendo para segundo plano tudo o resto.



Foram dezenas de horas de debates nos principais canais de TV; centenas de notícias na imprensa nacional e internacional; milhões de caracteres impressos tentando compreender e descrever uma estratégia sinuosa de manutenção do poder protagonizada por um homem capaz de, por si próprio, cavar o infortúnio do seu efémero reinado.



Ele foi o rei que se pôs a nu. O resto é vitimização de uma mente egocêntrica. Agora, de novo, desenterra o machado demonstrando que nem no Metro de Alvalade se verá ainda, luz ao fundo do túnel.