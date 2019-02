O que se impõe é que o estado garanta o cumprimento do contrato actual.

Nem com o Estado a falhar todos os dias num conjunto de serviços essenciais aos cidadãos a esquerda dá tréguas à sua sanha nacionalizadora. Na próxima semana, PCP, BE e PEV voltam a tentar no parlamento a reversão da privatização dos CTT. O tema é puramente eleitoralista e ideológico ...