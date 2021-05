Basta ouvir a autoridade de saúde dizer que há apenas 20 casos de infeção associados à festa do Sporting, em Lisboa, para percebermos que, tantos meses depois, continuamos exatamente com as mesmas debilidades que criaram condições para a grande tragédia de janeiro e fevereiro.A verdade nua e crua é que, na generalidade dos casos, ninguém faz ideia de quais são as cadeias de contágio que voltaram a engrossar as estatísticas da doença.Embalados pelo sucesso da vacinação, que, apesar de tantos percalços que aqui vamos denunciando, atingiu entre nós o ponto nevrálgico das 5 milhões de doses, tendemos a esquecer que o sistema que perdeu o controlo da Covid-19, no final do verão passado, pouco ou nada mudou.São os mesmos decisores que já falharam várias vezes nos últimos meses que agora terão de evitar que se repita o pior, na grande Lisboa, com a ameaça de novo cataclismo económico e sanitário associado ao recrudescimento da pandemia.Cometeremos outra vez o mesmo erro?