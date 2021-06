Nos últimos dias tem corrido à boca pequena nos bastidores do PSD que Rui Rio estava a ponderar apresentar na reunião de hoje do Conselho Nacional uma moção de confiança à sua liderança. O pretexto seria uma enorme polémica interna a que a generalidade dos portugueses não ligou patavina. A saber: o Conselho de Jurisdição Nacional acusou o presidente do partido e o líder parlamentar de violaram os estatutos ...