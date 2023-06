O epílogo trágico, com implosão catastrófica do submersível “Titan” rumo aos destroços do “Titanic”, a 3.800 de profundidade, legitima a afirmação dolorosa de que o “Titanic”, afundado em 1912, continua a matar.



A bordo iam cinco pessoas com viagens pagas a peso de ouro e sem a garantia técnica altamente especializada de que o pior não iria acontecer.









Ver comentários