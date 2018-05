Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O valor do jornalismo

Corrupção no andebol é um escândalo cujos contornos vamos continuar a revelar.

Por Carlos Rodrigues | 02:05

Durante mais de um mês, a equipa de jornalistas de investigação do Correio da Manhã e da CMTV validou as provas que dão corpo à suspeita da compra de resultados por parte de alguns dirigentes do Sporting.



Em causa estão esquemas para viciar resultados, quer da própria equipa, quer de adversários diretos, sempre a troco de dinheiro e com o objetivo de ganhar o título nacional de andebol. Um dos envolvidos no caso assume-se como arrependido, e decidiu apresentar a sua confissão, apesar de estar consciente de todos os riscos que vai correr.



Este é o primeiro capítulo de um escândalo cujos contornos globais vamos continuar a revelar nos próximos dias. Trata-se de mais um exemplo da qualidade do jornalismo do Correio da Manhã. Investigamos todas as notícias sempre da mesma forma, quer seja na banca, na política, no desporto, ou em qualquer outra área: não importa quais os partidos, os clubes ou as personalidades envolvidas.



Importa, sim, a verdade dos factos, doa a quem doer. É por essa razão que os portugueses confiam diariamente no projeto jornalístico do Correio da Manhã e na CMTV.