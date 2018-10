Aproximou-se, e ao tocar-lhe ficou assustada com a expressão do marido

Bruxas? Fantasmas? Aparições? Desde que se lembra sempre riu do sobrenatural, e até há cerca de meio ano pouco adiantava virem com relatos de mistérios ou milagres. A uns respondia irritado que dispensava que o incomodassem com tolices, sorria a outros, bondosamente irónico, no modo de quem tem paciência para aturar ...