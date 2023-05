Os portugueses podem confiar no Banco Espírito Santo.” Quando o antigo Presidente Cavaco Silva fala - a menos que tenha a boca empanturrada com bolo-rei -, o País estaca para o ouvir com extrema atenção. E com confiança, como em 2014, quando na primeira declaração proferida após a crise do BES afirmou acreditar que, “a haver efeitos”, viriam da área não financeira do grupo.









Ver comentários