"Não, isto não é só futebol"

As suspeitas que a operação "E-Toupeira" levanta são um verdadeiro filão para os debates sobre justiça que se avizinham. Não, não é no Benfica, corrupção desportiva, etc, que estou a pensar. Este caso é muito mais relevante do que isso. Ele levanta a ponta de promiscuidades diversas, que vão da influência de um clube dentro do sistema judicial até ao benefício da informação privilegiada obtida, de forma criminosa, por grandes escritórios de advogados da nossa praça que conseguiram, assim, trabalhar sobre os processos provavelmente ainda antes de nele terem oficialmente entrado. Pelo meio, o grande escândalo: uma violação criminosa do segredo de justiça com fins verdadeiramente criminosos – passe a redundância -, que é o de entravar a acção da justiça, abafar crimes cometidos, por aí adiante.