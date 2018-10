A proposta de Orçamento do Estado apresentado esta semana surpreende pela verba alocada ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) de 9013 milhões de euros, mais 201,5 milhões do que em 2018, ou seja, mais 2,3% do que o valor estimado para o final deste ano (8812 milhões de euros). Este valor é inferior ao crescimento ...