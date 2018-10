Ademissão do ministro Azeredo Lopes parecia inevitável a partir do momento em que se falou, em tribunal, de um memorando que teria sido entregue (a si ou ao seu chefe de gabinete?) e no qual constariam informações precisas sobre o encobrimento do roubo de armas em Tancos. Nada de novo! O que se segue é que merece reflexão: ...