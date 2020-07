A Inglaterra e a Irlanda fecharam as sua fronteiras a quem venha de Portugal, obrigando-as a uma quarentena obrigatória. O mesmo fez a Noruega e a Bélgica para quem tenha estado na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os autarcas espanhóis vizinhos de Reguengos pedem o fecho da fronteira por razões higiénicas e nos últimos três dias, a média de novos contágios não desce do patamar dos 400 novos infetados.