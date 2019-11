Os dois Bruno Lage do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Entre janeiro e maio, deste ano, o Benfica encantou. No campeonato, o Benfica de Bruno Lage jogava bem, dominava do princípio ao fim e ganhava. Tanto que conquistou a Liga, depois de recuperar de uma desvantagem de sete pontos em relação ao FC Porto. Na UEFA, até que nem se saiu nada mal. Chegou aos ‘quartos’ da Liga Europa, tendo sido eliminado pelo Eintracht Frankfurt. Com uma boa exibição na Luz que valeu uma vitória por 4-2 e uma derrota ... < br />