“Perder ou ganhar é Desporto!”, assim se usava dizer talvez com a intenção de não provocar, durante as partidas desportivas, a desistência prematura dos adversários mais fracos. Desta vez, no entanto, as imagens dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 que nos chegaram parecem estar longe de refletir aquela magia a que há muito nos havíamos habituado. A causa dessa quebra de entusiasmo terão sido as restrições que o coronavírus provocou. Foi, aliás, por essa razão que parte da população japonesa se manifestou contra a realização das jornadas olímpicas nesta altura.Atualmente, os Jogos Olímpicos – inicialmente reservados a amadores – dirigem-se apenas aos desportistas de elite, o que resulta num elevado espírito de competição entre os praticantes dos diversos países convocados. Daí que a organização das jornadas olímpicas, às quais a opinião pública mundial nunca é indiferente, movimente inevitavelmente volumosas quantias de dinheiro, ou seja, é negócio. Porém, nada de errado haverá relativamente aos interesses materiais em jogo sempre e quando continuarem a ser respeitados os princípios éticos e os objetivos pacifistas que estiveram na origem dos Jogos Olímpicos na Grécia antiga.