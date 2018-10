A qualidade dos toiros de Manuel Assunção Coimbra proporcionaram uma agradável de toiros no "Coração do Ribatejo". O cavaleiro Filipe Gonçalves lidou muito bem o 1º. toiro, cravando excelentes ferros, fechando a lide com um bom par a duas mãos e um ferro de palmo.



No 4º. da tarde, com ...