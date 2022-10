O partido alemão ‘Os Verdes’ tem sido tradicionalmente contra a energia nuclear. Foi graças à sua influência na opinião pública que, depois do desastre de Fukushima, no Japão, a chanceler Angela Merkel decidiu, em 2011, encerrar no prazo de uma década todas as centrais nucleares do seu país. Actualmente restam três centrais, que deveriam deixar de operar no fim do ano.









