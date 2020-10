Ouvimos com atenção as palavras do Sr. ministro da Administração Interna na cerimónia de ingresso dos novos oficiais da GNR. Agradecemos o apreço demonstrado pelo papel dos profissionais da GNR durante o Estado de Emergência, que acreditamos que seja genuíno mas, mais que verbalizar apreço, gostaríamos que este se materializasse em decisões.