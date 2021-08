As notícias que vimos na televisão ao longo desta semana deixaram-nos a impressão de que o Mundo está um pandemónio descontrolado. Em Cabul, multidões em pânico agarravam-se a um avião na pista e pessoas caíam do céu depois deste levantar voo.Entretanto, as atenções mundiais desviaram-se da pandemia e das alterações climáticas. Em Portugal, o Sul do País ardia, mas o ministro da Administração Interna esteve desaparecido do combate às chamas.