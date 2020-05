Para além da revelação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É estranho comunicar com alguém através dos média. Tentar adivinhar a sua alma. Rui Pinto está longe de estar livre e, à medida que as restrições na interação com os seus semelhantes são mantidas, a realidade da sua situação volta mais tangível. Deveríamos temer que tivesse quebrado?Ou convencermo-nos de que ele continua no escritório, como se nada tivesse acontecido? Esse ...