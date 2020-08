O PS e o PSD estão a fazer mal a Portugal. A sombra do bloco central que aprovou o fim dos debates quinzenais no Parlamento, que queria que os temas europeus fossem apenas debatidos duas vezes por ano, e que impunham que as petições que os cidadãos podem fazer para discussão na Assembleia da República passassem de quatro para 10 mil assinaturas está a ofuscar a Democracia.