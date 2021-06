Há muito tempo que o Paris Saint-Germain espera para ter na sua montra futebolística o craque dos craques - Cristiano Ronaldo. Tudo indica que será desta, a não ser que, como no passado, surja um obstáculo qualquer que seja intransponível.Uma coisa é certa, o melhor dos melhores deve jogar onde seja desejado e lhe possam pagar de acordo com o seu valor. Na eterna Cidade Luz ninguém no seu perfeito juízo se atreverá...