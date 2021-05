Às 08h30 de hoje já o Rui estaria a guardar lugar junto ao grande choupo. Semanas antes já teria acertado o porco do espeto: 350 €. Na véspera, o Luís teria enviado a mensagem do costume: não te esqueças da cerveja e gelo. Conta com o ‘amigo do amigo’ que sempre aparece. O Zé já teria as gomas ensopadas no vodka e ao Pedro teríamos dito que a festa começaria às 11h00, para ele assim aparecer ...