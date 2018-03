Pedro Dias: das Narrativas à Ciência Forense

Durante o julgamento, Pedro Dias narrou a sua versão dos acontecimentos.

Por Paulo Sargento | 08.03.18

Durante o julgamento, Pedro Dias narrou a sua versão dos acontecimentos: matou o militar Carlos Caetano, em legítima defesa, não matou o jovem casal Pinto, e acusou o militar António Ferreira de o fazer, ajudou uma senhora que teimava em lançar-se repetida e violentamente ao chão, tendo tido, inclusivamente, o cuidado de lavar uma batata antes de a colocar na boca da referida senhora para a amordaçar e realizou alguns empréstimos… Lamentou a ocorrência dos factos, mas não pediu desculpa. Não assumiu qualquer responsabilidade.

Na narrativa do acusador, o cidadão em causa terá disparado à queima-roupa sobre o militar Carlos Caetano, tendo repetido o feito sobre o casal Pinto e sobre o militar António Ferreira, agrediu violentamente uma senhora que, tal como a outro cidadão, também sequestrou, e praticou furtos e roubos, para além de outros crimes.

As narrativas são antagónicas, como aliás frequentemente acontece no cenário do Tribunal. Mas, o cidadão foi condenado à pena máxima prevista no ordenamento jurídico português: 25 anos, por cúmulo jurídico de um total de 104 anos, resultantes da soma de todas as penas relativas aos crimes que o tribunal deu como provados e lhe imputou responsabilidade!

O que terá privilegiado uma das versões? A Ciência! Em particular, a Ciência Forense! O trabalho dos investigadores criminais, baseado na rigorosa metodologia científica, mais uma vez, demonstrou ter o efeito da espada de Salomão! Tudo o resto, como cantava Dalida, são "Paroles, Paroles,"…