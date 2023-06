Verifica-se com preocupação que os regime autocráticos do Norte de África e do Médio Oriente aplicam cada vez mais a pena de morte devido a situações relacionadas com crimes de droga.



Revela a Amnistia Internacional que o número de penas de morte executadas em 2022 foi o maior dos últimos cinco anos com um total de 883 execuções, o que representa um aumento de 53 por cento em relação ao ano anterior.









