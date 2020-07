Pequenos e grandes mais próximos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com a Liga na reta final e o título entregue ao Dragão, levanta-se o véu sobre a próxima época e a perspetiva de um campeonato competitivo. Não que os pequenos tenham crescido muito, foram os grandes que diminuíram, como se viu mais uma vez. O FC Porto, mesmo com as faixas de campeão a caminho, não entusiasmou frente ao Tondela. Um motor a gasóleo, pesadão. O Benfica regressou à era Lage. Triste, desorientado. A sombra ...