Aforma como Benfica e Sporting abordaram os mais recentes jogos da Liga dos Campeões mostra tudo o que há de diferente, na atualidade, entre Jorge Jesus e Rúben Amorim.O treinador campeão entrou em campo com o jogo já ganho. É verdade que já tinha o apuramento garantido, mas Rúben Amorim venceu o próprio jogo a partir do momento em que lançou vários elementos do plantel que merecem mais minutos.