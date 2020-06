N áná é muito mulher deste tempo, mas não lhe venham com tretas de metoo e guerra aos homens que será ela a defendê-los, deitando mão a quantos lhe caiam na simpatia e se mostrem capazes de satisfazer as exigências do seu corpo, que das da alma e da bolsa cuida ela de sobejo, como prova o conforto em que vive e a independência que goza.