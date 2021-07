Pode acontecer? Aconteceu…

Invadiram as nossas vidas com a força da mais severa tempestade e, se por um lado, começaram por ser um espelho da realidade, neste momento, em muitos casos e em várias faixas etárias, as redes sociais criaram uma realidade própria que supera a realidade velha e analógica dos comportamentos de vida do quotidiano. Enquanto uns lhe encontram enormes benefícios, outros, e cada vez mais, levantam dúvidas sobre as narrativas abordadas, em particular quando tentam traduzir comportamentos de figuras públicas ou acontecimentos que podem mexer com a vida de muitos.Também cada vez mais se apela ao bom senso, à necessidade de filtrar a informação recebida, em particular a mais histriónica, evitando-se a todo o custo refletir sobre notícias falsas ou mesmo ‘pós-verdades’.