Os portugueses vivem preocupados com a inflação, com o preço dos combustíveis e com a evolução da guerra na Ucrânia, mas não podem ficar indiferentes ao modo como a vida política se degrada, afectada por maus episódios circenses que a descredibilizam e inevitavelmente nos revoltam.



A ressonância mediática quase diária de querelas sobre referendos pedidos ou não pedidos, sobre quem mente e quem diz a verdade, sobre adjuntos demitidos e factos revelados ou ocultados, levam responsáveis políticos como o presidente do PS a sugerirem uma remodelação governamental.









Ver comentários